Китай поддерживает проведение мирной конференции по Украине, которая будет признана и Киевом, и Москвой.

Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин в Париже на совместном брифинге с Эмманюэлем Макроном.

"История показывает, что конфликт не может быть решен иначе, чем через переговоры. Мы призываем все стороны возобновить диалог. Мы поддержим проведение международной мирной конференции, которая будет признана Россией и Украиной, которая будет проходить в условиях равноправия и сделает возможными сбалансированные дискуссии", — сказал китайский политик.

Си Цзиньпин также отметил, что КНР против того, чтобы конфликт использовали для перекладывания ответственности на третьи страны, очернения их репутации и инициирования новой холодной войны.

"С учетом того, что на конференцию в Швейцарию Россия не приглашена, заявление Си Цзиньпина фактически означает, что Пекин проведение этого саммита поддерживать не будет", - прокомментировал слова китайского лидера телеграм-канал "Политика Страны".

Кроме того, по заявлению Си Цзиньпина, Китай поддерживает инициативу о перемирии на время летних Олимпийских игр в Париже.

"Сегодняшний мир очень неспокоен. Как постоянный член Совета безопасности ООН и ответственная держава Китай намерен вместе с Францией по случаю Олимпийских игр в Париже выступить с инициативой о приостановке огня и боевых действий на время Игр", - сказал он.

Напомним, что против этой идеи уже выступили и Киев, и Москва.

Ранее Си Цзиньпин говорил, что Китай, Франция и ЕС должны противодействовать эскалации боевых действий в Украине, создавать условия для мирных переговоров.