НАТО не будет направлять войска в Украину.

Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera со ссылкой на свои источники.

По имеющейся информации, это будет прописано в декларации, что подпишут на июльском саммите НАТО в Вашингтоне: "никаких сапог на земле".

Также на этой встрече будет принято решение о передачи координации западной помощи Украине от США к штаб-квартире НАТО.

"У этого шага есть практическая причина: 99% материалов, доставляемых в Киев, поступают от 32 партнёров Атлантического альянса. Но есть и политическое объяснение: действия западного блока будут более единодушными как в глазах национального общественного мнения, так и в глазах Владимира Путина", – пишет газета.

Издание отмечает, что в целом "стратегия, продиктованная США, не меняется", но готовится "изменение темпа".

"В остальном НАТО продолжает укреплять восточный фланг. Уже через несколько недель Альянс сможет рассчитывать на 300 тысяч солдат, готовых к переброске вдоль хребта, идущего от Прибалтики к Болгарии", – пишет Corriere della Sera.

Ранее премьер-министр Шмыгаль заявил, что Украина находится в шаге от приглашения в НАТО.

Также мы сообщали, что, по словам Белого дома США, Украину не примут в Альянс ни сейчас, ни в следующие годы.