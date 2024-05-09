К началу 2025 года США и Украина могут оказаться на пороге поражения.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По мнению издания, в случае победы Дональда Трампа на выборах, его страх прослыть неудачником может привести президента США к выбору между двумя сценариями - противостояние может просто продолжаться, как и раньше, или Штаты могут быть вовлечены в него гораздо глубже.

Первый вариант - продолжение. Опасаясь поражения, Трамп может сохранить политику администрации Байдена в отношении Украины, отказавшись подталкивать ее к переговорам и продолжая предоставлять различные виды военной помощи.

Второй сценарий - постоянная эскалация. Реагируя на ситуацию на поле боя, Трамп может изменить расчеты США и предоставить Украине системы вооружений, которые администрация Байдена не хотела разрешать. Он может позволить Киеву использовать поставленное США оружие на российской территории.

Ранее украинский военный сообщил, что ВСУ идут к поражению в войне, и оно произойдет, если не будет проведена всеохватывающая мобилизация и людей, и ресурсов.

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