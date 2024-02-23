Мир не готов к поражению президента РФ Владимира Путина в Украине и боится изменений в России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News, снятом в паре километров от линии фронта.

"Не очень справедливо спрашивать у украинцев, когда закончится война. Мы делаем все возможное, чтобы она закончилась. Но, давайте откровенно: мир не очень готов к поражению Путина. И мир боится изменений в России", - сказал Зеленский.

Ранее в этом же интервью президент сказал, что война закончится, когда мир поймет, что цель Путина - уничтожение НАТО.

Напомним, недавно Зеленский говорил, что Путин не закончит войны с соседями, "пока мы все вместе не закончим его". Он считает возможным, что после Украины РФ вторгнется в страны Балтии и Молдову.

Между тем, по данным недавнего опроса, количество украинцев, которые уверены в том, что Украина сможет победить в войне с Россией, сократилось до 42%. Кроме того, на вопрос, сможет ли Украина победить без международной помощи, утвердительно ответили лишь 19%. Еще 79% полагают, что этого не удастся сделать.