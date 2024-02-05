В последнее время много говорят о новой стратегии Украины на 2024 год. Ей посвятил свою колонку на сайте CNN и главком ВСУ Валерий Залужный. Писала о ней и "Страна". Если коротко, то ее суть в следующем: в условиях отсутствия превосходства над противником в живой силе и вооружениях, а также в условиях нестабильного поступления западной помощи, военно-политическое руководство Украины делает ставку на четыре составляющие.



Первое – уход в стратегическую оборону, укрепление фортификационных сооружений.



Второе – компенсация недостатка снарядов и людей массовым использованием дронов.



Третье – ставка на расширение собственного производства оружия, чтобы минимизировать зависимость от поставок извне.



Четвертое – удары по российским тылам, включая не только военные объекты, но и инфраструктуру: энергетика, НПЗ, порты, предприятия ВПК и прочее. Последнее, помимо нанесения непосредственного ущерба РФ, служит и задачам поддержания боевого духа и веры в победу в украинском обществе в условиях отсутствия прорывов на линии фронта.



При помощи таких действий Украина рассчитывает нанести крупный урон российской армии, обескровить ее и создать условия для подготовки нового наступления ВСУ на 2025 год (или, может быть, уже даже в этом году), рассчитывая, что к тому времени западная военная промышленность "раскочегарится" и обеспечит поставки Украине требуемого объема оружия и боеприпасов.



Что касается возможной стратегии России на 2024 год, то о ней в публичном пространстве говорят гораздо меньше. Однако определенная дискуссия по этому поводу в российском информполе ведется.



И исходя из нее можно выделить два вероятных сценария действий РФ на текущий год.



Первая возможная стратегия – война на истощение. Она не предусматривает какой-либо серьезной смены тактики РФ в сравнение с тем, что есть сейчас - давление по всей линии фронта, попытки оттеснить украинские войска от Донецка, отодвинуть линию фронта от сухопутного коридора в Крым, выйти на более удобные рубежи обороны в Харьковской и в Донецкой областях – на реку Жеребец и восточный берег Оскола. Эта стратегия не предусматривает новой мобилизации и исходит из того, что армия будет пополняться за счет контрактников (как сейчас). Цель ее – постепенно обескровить украинские силы, растягивая резервы ВСУ по линии фронта, используя превосходство РФ в численности личного состава, в огневой мощи и в вооружениях и со временем довести ситуацию до того момента, когда ВСУ уже не будут в состоянии удерживать фронт и украинское правительство окажется перед альтернативой – или переговоры об окончании войны или военное поражение с потерей новых обширных территорий.



Однако эта стратегия имеет свои риски. Прежде всего – никто не может сказать, сколько времени пройдет, прежде чем ВСУ будут таким образом обескровлены – месяцы или годы? И какой ценой это будет достигнуто, с учетом того, что потери (и большие) несет и российская армия. И постоянно восполнять их за счет притока контрактников не получится – количество желающих воевать по своей воле в любой стране ограничено.



Кроме того, далеко не факт, что Украина за это время так и не сможет решить проблему с мобилизацией, а Запад не сможет нарастить объемы производства оружия, что изменит баланс сил не в пользу РФ.



Наконец, война, где месяцами идет битва за посадки, а годами - за небольшие городки в условиях постоянных ударов украинской армии по городам РФ в тылу, действует изматывающее и на армию, и на население.



Рано или поздно это может породить в российском обществе и среди личного состава армии вопросы: а сколько это все будет продолжаться и какая цель в войне? И вообще - насколько адекватно ситуации военно-политическое руководство страны? Понимает ли оно, что делать, как добиться победы и закончить войну?



Естественно, также никто не может сказать, сколько должно пройти времени, чтобы подобные вопросы начали задаваться массово, но такой риск для Кремля, очевидно, есть.

Поэтому обсуждается и вторая стратегия - попытаться уже в этом году резко переломить ситуацию на фронте.

Есть ли такие возможности у России? Точнее, есть ли такие возможности без ядерного оружия, применение которого может привести к международной изоляции РФ или даже к мировой войне?



Потенциально есть.



Во-первых, это технологический рывок в использовании дронов и искусственного интеллекта. Стратегию ставки на дроны, о которой писал Залужный, может попытаться реализовать и РФ. Предпосылки для этого имеются. В отличие от Украины, где из-за угрозы ракетных обстрелов производство дронов рассредоточено по многим мелким предприятиям, в РФ уже налажено крупносерийное производство беспилотников. Кроме того, крупнейшим производителем дронов в мире является дружественный России Китай. То есть потенциально россияне могут обогнать Украину в "гонке дронов", если смогут производить (или покупать в других странах) миллионы дронов в год. При этом, в отличие от Украины, где дроны являются компенсатором нехватки людей и снарядов, в РФ преимущество в дронах будет дополнять уже существующее превосходство в живой силе и в боеприпасах. И если это случится, то, как прогнозируют украинские эксперты, на фронте для ВСУ могут наступить очень тяжелые времена и украинская армия будет вынуждена отступать на десятки километров.



Во-вторых, это проведение мобилизации. Полмиллиона новых солдат, отправленных на фронт, могут переломить ситуацию. Имея такой ресурс, РФ, вероятно, попытается ударить сразу по нескольким новым направлениям (в том числе и на Киев), прикрыть которые у ВСУ, и без того испытывающих нехватку личного состава, сил может не оказаться (о вероятности нового наступления РФ говорят и украинские военные).



Слухи о том, что российские власти планируют провести мобилизацию вскоре после президентских выборов, ходят активно. Но официально пока опровергаются. Хотя это, конечно, не значит, что мобилизации не будет.



В то же время мобилизация может дать эффект на фронте, только если солдат должным образом обучат, вооружат и будет достаточное число опытных офицеров, чтобы ими командовать. Иначе новое наступление РФ не приведет к стратегически значимым результатам.



Кроме того, судя по стилю заявлений российских властей, они хотят вести войну и дальше в формате "далекой колониальной экспедиции", когда боевые действия жизни большинства населения не касаются. Даже в 2022 году в РФ объявили мобилизацию, лишь когда ситуация для российской армии на фронте стала критической. То есть в Кремле неохотно идут на углубление милитаризации российской жизни, вероятно опасаясь социального напряжения, экономических последствий (дефицит рабочей силы и отток людей за границу) или по другим причинам.



Поэтому объявят ли российские власти мобилизацию или же и дальше будут делать ставку на нынешний формат войны (плюс на развитие беспилотников) – пока вопрос открытый.



Возможно, что решение в Кремле примут уже после выборов президента по итогам изменения ситуации на фронте за прошедшие месяцы. Если к тому времени станет очевидно, что ВСУ не смогли решить вопрос с пополнением личного состава, Запад не нарастит поставки оружия, а российские войска начнут в разных местах продавливать оборону украинской армии, то, вероятно, РФ продолжит нынешнюю стратегию "истощения", полагая, что результат уже близок. Если же станет понятно, что ВСУ фронт удерживают, то не исключено, что мобилизация будет объявлена.



Естественно, ситуация может кардинально поменяться, если произойдут некие форс-мажоры.

Например, прямое столкновение России и НАТО, либо начнутся внутренние потрясения и развал армии в РФ или в Украине. Либо Украина, Запад и РФ придут к компромиссу и война остановится. Но все эти варианты пока сугубо гипотетические.



