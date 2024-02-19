Количество граждан, которые уверены в том, что Украина сможет победить в войне с Россией, сократилось до 42%.

Таковы свежие данные социального опроса группы "Рейтинг".

Еще 43% заявляют, что они "скорее уверены" в этом. Месяц назад эти цифры составляли соответственно 45% и 39%, а в октябре 2022-го - 74% и 22%.

Также 15% уверены или скорее уверены в том, что Украина не сможет отбить российское вторжение. В октябре 2022-го так считало только 2%.

При этом на вопрос, сможет ли Украина победить без международной помощи, утвердительно ответили лишь 19%. Еще 79% полагают, что этого не удастся сделать.

Ранее мы приводили данные другого опроса группы "Рейтинг", согласно которому число тех, кто считает, что Украина движется в неправильном направлении, впервые с начала войны превысило число тех, кто одобряет политику власти, причем сразу на 10%.

Война в Украине идет уже 726-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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