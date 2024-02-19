В понедельник, 19 февраля, в Украине идет 726-й день войны с Россией.

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19 февраля

12.05 О взрывах в Кропивницком сообщают местные паблики.

12.03 По всей Украине воздушная тревога.

Зафиксирован взлет МиГ-31К.

Есть угроза баллистики, предупреждают Воздушные силы.

12.02 О взрыве в Полтаве сообщают местные СМИ.

11.45 Воздушные силы сообщают о сбитии двух самолетов РФ на восточном направлении этим утром: Су-34 и Су-35С.

10.38 Очевидцы сообщают, что в Макеевке был прилет по нефтебазе.

10.20 О прилете в Макеевке сообщают местные паблики.

Виден густой черный дым.

10.13 В Крыму перекрыли Керченский мост. В Севастополе объявили воздушную тревогу.

09.32 НАТО может подвергнуться нападению через 5-8 лет, заявил Bloomberg министр обороны ФРГ Писториус.

«Мне не нравится смотреть в хрустальный шар. Я не могу предсказать, произойдет ли нападение на территорию НАТО и когда это произойдет. Но это может произойти через пять-восемь лет», - заявил министр.

Писториус предупредил о последствиях поражения Украины не только для Европы, но и для США, заявив, что вторжение Путина представляет собой угрозу «основанному на правилах международному порядку».

Ранее руководство НАТО неоднократно говорило, что не видит сейчас прямой угрозы со стороны РФ. Хотя отдельные страны-члены призывают готовиться к войне.

09.13 "Победы России пошатнули веру мировых лидеров в перспективы войны в Украине", - пишет Financial Times по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.

Издание отмечает, что еще год назад участники конференции "излучали оптимизм относительно перспектив Украины". Но в этом году, "когда конфликт склонился в пользу Москвы, а вера в поддержку Запада угасла, этот оптимизм сменился неослабевающим унынием".

"Прошлый год был очень самодовольным, когда столько надежд возлагалось на украинское контрнаступление", - сказала Хизер Конли, глава немецкого Фонда Маршалла. В этом году перспективы мрачнеют, поскольку Россия восстанавливает свою армию и переходит к военной экономике.

"Мы увидим, как Украина понесет потери на поле боя, мы увидим значительные успехи России, а у украинцев не останется боеприпасов", - прогнозирует Конли.

Адмирал Роб Бауэр, председатель военного комитета НАТО, признал, что Запад был "чрезмерно оптимистичен в отношении войны в 2023 году", полагая, что "если мы предоставим украинцам необходимые боеприпасы и обучение, они победят". Теперь, добавил он, "мы должны быть осторожны, чтобы не быть слишком пессимистичными в 2024 году". "Тот факт, что Украина по-прежнему является суверенным государством и что украинцы вернули 50 процентов того, что русские взяли в 2022 году, примечателен", - сказал он.

В Мюнхене преобладали споры о том, как восполнить дефицит вооружений в Украине.

"Россия извлекла много уроков, она также производит больше боеприпасов и оборудования, чем мы все вместе можем предоставить", - сказал Петр Павел, президент Чехии.

"Проблема в том, что Америка не производит достаточного количества оружия, Европа не производит достаточного количества оружия, и это гораздо важнее, чем политическая воля США или сколько денег мы печатаем и отправляем в Европу", - оценил ситуацию сенатор-трампист Дж. Д. Вэнс.

08.12 После захвата Авдеевки, у российских войск высвобождаются силы для атак на Угледар.

Об этом газете New York Times сообщили военные ВСУ.

"Солдаты, сражающиеся в районе Угледара, заявили, что падение Авдеевки, расположенной в 55 милях к северо-востоку, скорее всего, высвободит российские войска для активизации атак с севера", - говорится в статье.

Издание напоминает, что условия для этого также создал захват Марьинки и продвижение РФ в Новомихайловке.

Издание напоминает, что Угледар россияне пытались ранее безуспешно атаковать с юга и востока, но понесли большие потери.

Ещё одна точка, где россияне могут начать крупное наступление - Работино.

У российских военных на запорожском сконцентрировано больше войск, чем на Авдеевском фронте, заявил представитель ВСУ Дмитрий Лиховой.

Издание напоминает, то россияне также усиленно атакуют Часов Яр и держат более чем 100-тысячную группировку в районе от Кременной до Купянска.

Всего NYT выделяет пять основных направлений российских атак (на карте).

07.47 Россияне приземлили под Новоазовском (Донецкая область) реактивный дрон. Как они утверждают, это британский Banshee Jet 80+.

О вероятной передаче таких беспилотников, адаптированных для ВСУ, в мае писали британские СМИ.

Тогда же британское правительство объявило о планах передать Украине сотни дронов-камикадзе с радиусом действия 200 километров. Марка не уточнялась, но дальность соответствует модели Banshee Jet 80+.

07.35 Ночью россияне выпустили с десяток снарядов по Никополю и Марганцу Днепропетровской области. Повреждены два частных дом. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА.