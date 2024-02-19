Число тех, кто считает, что Украина движется в неправильном направлении, впервые с начала войны превысило число тех, кто одобряет политику власти, причем сразу на 10%.

Такие данные свежего социального опроса опубликовала группа "Рейтинг".

Неправильным направление движения страны в феврале считают 46% опрошенных, правильным - 36% (остальные не определились), в то время как в январе эти цифры составляли 48% и 36% в пользу "правильного направления".

Лучший показатель у власти был в октябре 2022-го - 81% против 10%. В последний раз негативный баланс наблюдался перед началом войны, в феврале 2022-го - 25% против 67%.

Ранее сегодня также стало известно, что украинцы перестали доверять телемарафону. Еще в декабре 2023 года 43% доверяли "Единым новостям", а не доверяли 38%. А в начале февраля 2024 года доля доверяющих снизилась до 36%, а до 47% возросла доля не доверяющих.

Перед этим мы приводили данные опроса, опубликованные Киевским международным институтом социологии, о том, что доверие украинцев к президенту Владимиру Зеленскому после отставки главкома ВСУ Валерия Залужного снизилось на 5%.

Война в Украине идет уже 726-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.