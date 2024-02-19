Украинцы перестали доверять телемарафону.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные Киевским международным институтом социологии (КМИС)

КМИС сообщает, что его опрос впервые зафиксировал негативный баланс доверия-недоверия к проекту общего вещания основных украинских телеканалов. То есть доверяющих стало меньше, чем недоверяющих.

Еще в декабре 2023 года 43% доверяли "Единым новостям", а не доверяли 38%. А в начале февраля 2024 года доля доверяющих снизилась до 36%, а до 47% возросла доля не доверяющих.

Показатели примерно одинаковые во всех регионах.

Ранее прекратить телемарафон Украину призывали "Репортеры без границ".

Напомним, в Министерстве культуры допустили изменение формата телемарафона или добавление в него новых телеканалов. Исполняющий обязанности главы министерства культуры Ростислав Карандеев заявил, что украинцы хотят получать больше оперативной информации, новостей и аналитики, в частности, по ситуации на фронте.

Также мы писали о том, почему единый телемарафон все критикуют, но прекращать его не собираются.