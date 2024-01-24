В Минкульте допустили изменение формата телемарафона или добавление в него новых телеканалов.

Об этом и. о. главы министерства культуры Ростислав Карандеев сказал в интервью "Интерфакс Украина".

"Марафон показал свою эффективность в начале полномасштабного вторжения. Пока мы можем говорить о том, что следует усовершенствовать некоторые процессы в информационной сфере, в том числе и марафон. Анализируя запрос общества, мы видим направления, требующие модернизации", - сказал Карандеев.

Он считает, что украинцы хотят получать больше оперативной информации, новостей и аналитики, в частности, по ситуации на фронте.

"То есть, хотелось бы видеть больше материалов от военных корреспондентов. Больше информации о решениях власти, которые касаются непосредственно наших людей. Также, возможно, добавить больше культурного продукта, добавить больше документальных фильмов", - сказал и. о. министра.

Ранее в The New York Times вышел критический материал о телемарафоне, его назвали государственной пропагандой.

Также мы писали о том, что почему единый телемарафон все критикуют, но прекращать его не собираются.