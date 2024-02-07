"Репортеры без границ" призвали правительство Украины прекратить телемарафон и вернуться к конкуренции СМИ в целях укрепления плюрализма.

Об этом говорится на их сайте.

Международная правозащитная организация отмечает, что рейтинг зрителей телемарафона достиг рекордно низких 10%, только 20% опрошенных считают его еще актуальным, он подвергается критике из-за снисходительности к правительству и самоцензуры журналистов.

"Телемарафон был полезен и эффективен в борьбе с беспрецедентной волной российской дезинформации, охватившей страну в феврале 2022 года, но он устарел и, прежде всего, сейчас подрывает плюрализм СМИ", - заявила глава филиала "Репортеров" по Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье.

Напомним, в Минкульте допустили изменение формата телемарафона или добавление в него новых телеканалов.

Также мы писали о том, что почему единый телемарафон все критикуют, но прекращать его не собираются.

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