Военный раскритиковал информационную политику властей и призвал не недооценивать противника
В ТикТок набирает просмотры видео украинского военного, где он критикует информационную политику украинских властей и призывает не недооценивать противника.
Военным является Ярослав Годунок.
"Сделали этот телемарафон, где мы побеждаем. Говорят о том, что против нас воюют чмобики. Да у них давно уже серьезная армия. Вот под Купянском воюет армия профессиональная. Если они стреляют, то первый, второй удар, а третий раз попадают четко в цель", - говорит военный.
Ярослав Годунок - бывший секретарь Бориспольского городского совета, которого в 2019 году президент Украины Владимир Зеленский выгнал с заседания и назвал "разбойником". Прозвище стало его позывным в армии.
Ранее мы писали, что военнослужащий, находящийся в Одессе после ранения, рассказал о том, что у ВСУ сильная нехватка людей на фронте, но выступил против насильственной мобилизации.
Война в Украине идет уже 710-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.