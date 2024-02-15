Доверие украинцев к президенту Владимиру Зеленскому после отставки главкома ВСУ Валерия Залужного снизилось на 5%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные Киевским международным институтом социологии (КМИС) на своём сайте.

Так, до полномасштабной войны с РФ у Зеленского было 37% доверия по Украине. После вторжения в феврале 2022 года оно резко выросло до 90%, но к декабрю 2023 года после неудачного контрнаступления ВСУ снизилось до 77%. В феврале 2024 года президенту доверяли уже 65%. А после отставки Залужного с должности главкома рейтинг Зеленского упал до 60%.

Вместе с тем Залужный по-прежнему пользуется наибольшим доверием среди всех участников опроса - 94%.

Также высокое доверие среди украинцев наблюдается и к руководителю ГУР Кириллу Буданову - 66%.

У нового главкома ВСУ Александра Сырского 40% доверия среди опрошенных и 21% недоверия.

Ранее мы приводили результаты опроса, по которому доля украинцев, которые считают, что страна движется в правильном направлении, снизилась до 41%. Максимально высоким число людей, считавших, что события развиваются в правильном направлении, было год назад. И с тех пор этот показатель постоянно снижается.

Мы также разбирали, какие политические последствия будет иметь отставка главкома ВСУ.