77% опрошенных россиян заявили, что поддерживают вторжение в Украину.

Такие данные приводит оппозиционный "Левада центр", включенный в РФ в перечень "иноагентов".

В январе 42% опрошенных россиян заявили, что определенно поддерживают "действия российских вооруженных сил в Украине", еще 35% - скорее да, 9% - скорее нет, 7% - определенно нет, 8% затруднились ответить.

Одновременно с этим большинство выступает за начало мирных переговоров: 31% - скорее за переговоры, 21% - точно за, 24% - за продолжение войны, 16% - скорее за войну.

При этом 62% опрошенных россиян не считают, что они несут ответственность за гибель мирных жителей Украины. 21% считают, что несут "в какой-то мере", 10% - что безусловно несут.

Относительное большинство (45%) считают, что война продлится еще больше года. 77% уверены, что она закончится победой РФ. Хотя 66% считают, что РФ платит за эту войну "слишком высокую цену".

Но 64% не согласны, что вторгаться в Украину было ошибкой.

Ранее осенью сообщали, что большинство россиян против мира с Украиной ценой возвращения захваченных территорий. За окончание войны с передачей Украине ее территорий выступают 34% россиян.

Перед этим стало больше украинцев, которые считают, что Запад устал от Украины и власть готова на компромиссы с РФ. Об усталости Запада от Украины и ослаблении поддержки заявили 30% опрошенных. Год назад их было 15%. 63% считают, что Запад продолжает помогать Украине и хочет, чтобы война закончилась на приемлемых для Киева условиях.