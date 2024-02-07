Процент украинцев, которые считают, что страна движется в правильном направлении, снизился до 41%, почти сравнявшись с числом тех, кто придерживается обратного мнения (38%).

Об этом свидетельствуют данные опроса центра Разумкова.

Отмечается, что максимально высокое число людей, которые считали, что события развиваются в правильном направлении, было ровно год назад. И с тех пор этот показатель постоянно снижается.

33% верят, что Украина способна преодолеть существующие проблемы в ближайшие несколько лет, 42% считают, что это возможно в более отдаленной перспективе. 9% не верят в это вообще.

Больше всего украинцев беспокоят цены, тарифы, экономическое положение страны (67,8% считает, что оно за год ухудшилось), ее будущая перспектива, благосостояние семей, отношение к власти.

46% заявили об ухудшении отношения власти к гражданам, 41,5% - что чиновники стали меньше соблюдать закон.

Зато 51% считает, что улучшилась обороноспособность страны и ее международный имидж.

Наибольшим доверием пользуются ВСУ (66,3% полностью доверяют, 28,6% - скорее доверяют). Президенту полностью доверяют 21%, скорее доверяет - 43,1%.

Напомним, по данным опроса, на юге и востоке Украины, то есть, в прифронтовых областях, более 45% жителей выступают за прекращение войны без возврата захваченных территорий, при условии, что Запад предоставит гарантии безопасности.