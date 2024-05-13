"Обе стороны платят цену". Глава МИД Великобритании объяснил Трампу выгоду от поставок оружия Украине
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил бывшему президент США Дональду Трампу, что новая помощь Украине поможет тому заключить мир между Киевом и Москвой.
Об этом пишет The Times, сообщая неизвестные до сих пор подробности встречи Трампа и Кэмерона в имении экс-президента США Мар-а-Лаго в апреле.
Как утверждает The Times со ссылкой на "высокопоставленный источник", глава МИД Британии рассказал Трампу, что новая помощь поможет Украине удержать линию фронта и предоставит тому "наилучшие возможные условия" для заключения соглашения между сторонами.
"Какие лучшие условия, при которых вы, как президент, сможете заключить соглашение в январе (2025 года, то есть после вероятной победы на выборах. – Ред.)? Это когда обе стороны удерживают свои позиции и платят за это цену", – цитирует Кэмерона The Times.
Эти комментарии сильно расходятся с официальной позицией Британии и на публикацию уже отреагировали в правительстве страны.
Там сказали, что позиция относительно поддержки Украины в войне против России не изменилась.
"Путин должен потерпеть поражение", - заявил премьер Риши Сунак.
Ранее сообщалось, что немецкий концерн Heckler&Koch в перспективе будет выпускать для Украины автоматы и пулемёты под "советский" калибр.
Также сообщалось, что в России сообщили о начале работ по созданию новой зенитно-ракетной системы С-550.