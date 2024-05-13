Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил бывшему президент США Дональду Трампу, что новая помощь Украине поможет тому заключить мир между Киевом и Москвой.

Об этом пишет The Times, сообщая неизвестные до сих пор подробности встречи Трампа и Кэмерона в имении экс-президента США Мар-а-Лаго в апреле.

Как утверждает The Times со ссылкой на "высокопоставленный источник", глава МИД Британии рассказал Трампу, что новая помощь поможет Украине удержать линию фронта и предоставит тому "наилучшие возможные условия" для заключения соглашения между сторонами.

"Какие лучшие условия, при которых вы, как президент, сможете заключить соглашение в январе (2025 года, то есть после вероятной победы на выборах. – Ред.)? Это когда обе стороны удерживают свои позиции и платят за это цену", – цитирует Кэмерона The Times.

Эти комментарии сильно расходятся с официальной позицией Британии и на публикацию уже отреагировали в правительстве страны.

Там сказали, что позиция относительно поддержки Украины в войне против России не изменилась.

"Путин должен потерпеть поражение", - заявил премьер Риши Сунак.

Ранее сообщалось, что немецкий концерн Heckler&Koch в перспективе будет выпускать для Украины автоматы и пулемёты под "советский" калибр.

Также сообщалось, что в России сообщили о начале работ по созданию новой зенитно-ракетной системы С-550.