В Украину зачастили высокопоставленные американские визитеры.

Как сообщала "Страна", в середине января в Киев с визитом побывала специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер с делегацией.

В конце января в Украину прибыли из США генеральные инспектора тамошнего Министерства обороны, Государственного департамента и Агентства по международному развитию (USAID) для проверки расходов, связанных с американской помощью.

И почти следом за этой делегацией в Киев приехала заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Ее приезд состоялся на фоне разворачивающегося скандала с "недоувольнением" главкома ВСУ Валерия Залужного, на что сразу обратили в Киеве внимание.

Нуланд вообще фигура в Украине и в России практически мифологизированная. Ей приписывали огромное влияние на события в Украине во времена Майдана и после него. А фраза "печеньки от Нуланд" (по мотивам ее визита к митингующим на Майдане) так и вовсе стала мэмом.

Однако сейчас ситуация принципиально другая.

Визиты Нуланд и прочих гостей из Вашингтоны проходят на фоне задержек с выделением американской помощи Украине (при том, что ЕС свою часть помощи утвердил). С одной стороны, это создает большие проблемы для Киева, который сталкивается с дефицитом оружия и денег для продолжения войны. С другой стороны, открывает перед украинской властью определенные возможности для более независимой игры во внутренней политике и для ликвидации альтернативных или оппозиционных Зеленскому центров влияния, к которым ранее Банковая не применяла жесткие меры, в том числе, и из-за опасений негативной реакции Вашингтона. Теперь, на фоне проблем с выделением США денег, у команды украинского президента таких опасений уже куда меньше, что влияет на многие процессы, происходящие сейчас в Украине.

Что значат визиты американских деятелей и что вообще сейчас происходит в отношениях Украины и США, разбиралась "Страна".

Прицкер и генинспекторы

29 января посол США в Украине Бриджит Бринк встретила на перроне вокзала делегацию генеральных инспекторов Минобороны Роберта Сторча, Госдепа Диана Шоу и Агентства США по международному развитию (USAID) Пол Мартин (кстати, утвержденный на должности только 19 декабря).

Какую функцию в Украине будут выполнять эти генинспекторы мы подробно написали здесь.

Если вкратце, это ревизоры правительства США, которые призваны осуществлять надзор над использованием помощи, на которую потрачены деньги американских налогоплательщиков. Их появление стало следствием критики оппозиционных к Администрации Джо Байдена республиканцев о том, что средства и оружие используются в Украине неэффективно, а то и вовсе разворовываются. Сторч назначен ведущим генинспектором надзора над поставками американской военной помощи.

Сообщает, что у инспекторов в Киеве есть некий собственный персонал, который ведет постоянно работу на месте.

Ведущий генинспектор надзора над американскими военными поставками Роберт Сторч (второй справа) имеет большую круг общения в Киеве. Фото: twitter.com/DoD_IG

Впрочем, есть и другие помощники. Судя по тому, что генинспектора встретились, среди прочего, в Киеве с активистами, вхожими в западные посольства, информация к ним поступает не только из официальных источников.

Кстати, в этом плане можно назвать показательной и другую новость. Госинспектора подписали меморандумы о взаимопонимании с руководителями Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), Нацполиции и Государственного бюро расследований.

Как сказано в официальном сообщении, эти меморандумы "укрепляют сотрудничество в сфере противодействии мошенничества, коррупции и любой другой незаконной деятельности, которая влияет на объемы американской помощи, предназначенной для Украины".

Не исключено, что с помощью документов американская сторона хочет юридически обеспечить более быструю реакцию на свои обращения в правоохранительные органы, доступность оперативной информации.

Во всяком случае, на отдельной встрече генинспекторов с руководителями САН и Национального антикорбюро обсуждалось "усиление оперативного сотрудничества и создание совместных механизмом контроля финансовой помощи партнеров, поступающей в Украину".

Хотя и на заседаниях с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра финансов Сергея Марченко, министра обороны Рустема Умерова и т.д. американские гости подчеркивали "постоянную необходимость в тщательном надзоре над помощью США для Украины".

Нуланд устроила сюрприз

Но гораздо большее внимание привлек к себе приезд замгоссекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд. В прошлый раз она посещала в составе делегации главы Госдепа Энтони Блинкена в сентябре 2023 года. А вот самостоятельно она была в декабре 2022-го.

При этом в ее официальном расписании, опубликованном на сайте Госдепа, нет Украины. Там только говорится, что 28 и 29 января (правда, в другом месте написано, что с 27 января по 1 февраля) она будет в командировке в Турцию. И эту страну "Тория" действительно посетила.

Впрочем, практика неанонсированных визитов в Украину является обычной для официальных американских лиц во время войны.

По итогам визита Нуланд дала пресс-конференцию прямо на улице - около Свято-Михайловского собора (там же по соседству находится и здание МИД Украины). Она запомнилась двумя моментами.

Во-первых, Виктория Нуланд не смогла ответить на вопрос, есть ли у Штатов план "Б", если Конгресс не одобрит пакет помощи для Украины. "Американцы понимают и восхищаются теми невероятными результатами, которых Украина уже достигла в борьбе с агрессией России. И они также понимают, что случится, если вы не сможете продолжать не только защищать себя, но и преуспевать. Я абсолютно уверена, что понимание этого повлияет на результаты голосования Конгресса по требованию президента Байдена", – ответила замгоссекретаря США на вопрос, получит ли Украина помощь от США и существует ли "план Б".

Во-вторых, Нуланд заявила, что США поставят ВСУ дальнобойные боеприпасы GLSDB. Это своего рода «скрещение» крылатой ракеты и управляемой авиабомбы с максимальным расстоянием поражения до 150 километров. Боеприпасы могут запускаться с HIMARS. И являются отчасти альтернативой дальнобойным ракетам ATACMS, которые американцы передали Украине в прошлом году в ограниченных масштабах.

На фоне постоянных заявлений из Вашингтона о том, что у США, без решения Конгресса, нет денег на выделение какой-либо помощи Украине это заявление смотрелось неожиданно. Хотя объяснение парадоксу простое: закупка GLSDB была оплачена еще из прошлогоднего бюджета, но в поставках возникли задержки и их перенесли на нынешний год.

В тоже время, само по себе заявление Нуланд о новых военных поставках, судя по всему, было призвано показать, что США не оставляют Украину даже в условиях "подвисшего" решения Конгресса по выделению помощи.

Впрочем, по мнению экспертов, цель визита была не только в этом.

По мнению политолога Костя Бондаренко, для Нуланд будут важны только те встречи, которые дают ясность в ситуации вокруг главкома ВСУ Валерия Залужного, которого, как пишут СМИ, Зеленский хочет уволить.

"Нуланд как куратор украинского направления в Госдепе приехала, чтобы понять, кто будет вместо Залужного, какая сложится конфигурация во главе ВСУ и т.д", - полагает Бондаренко.

В свою очередь политолог Руслан Бортник, допуская, что фактор Залужного сыграл важную роль в появлении Нуланд в Киеве, все же считает, что ее визит нужно рассматривать в комплексе с посещениями Пенни Прицкер и делегации генинспекторов.

"Более того, приезд Нуланд может быть связан не только с историей Залужного, но и с возможной перезагрузкой правительства, о чем снова заговорили за политическими кулисами. Но и Нуланд, и другие высокопоставленные визитеры, помимо своих прямых задач, призваны в целом сохранить американское влияние и контроль за политическими и экономическими процессами в ситуации, когда администрация Байдена не может предоставить значительную военную и финансовую помощь Киеву. Сейчас мы наблюдаем, как из-за внутренних проблем США, образно говоря, с американских на европейские рельсы тяжело переходит Украина. В украинские дела все сильнее вмешивается Великобритания, в целом Европа. Киев на них все чаще оглядывается, отворачиваясь от Америки. Напомню вам ситуацию с давлением на Фиалу и Мазепу - людей, ориентированных на правящую в США Демпартию. Это тоже следствие изменившейся конъюнктуры. То ли еще может быть: если будет очевидно, что до президентских выборов в США помощи не будет, американское влияние в стране начнет падать - со всеми вытекающими последствиями. И, более того начнутся попытки договориться с наиболее вероятным кандидатом от республиканцев Трампом. Хотя даже если какой-то пакет помощи Украине - скорее всего, не столь значительный, как раньше, будет принят, позиции США все равно будут ослабевать - разве что медленнее. С Трампом украинские элиты уже опять начали выстраивать мосты. Процессы происходят параллельно и могут сильно отразиться на украинской и внешней, и внутренней политике", - комментирует политолог Бортник "Стране".

Источник в дипломатических кругах считает, что главная цель визита Нуланд была все же информационно-политическая - продемонстрировать неизменность поддержки Украины (отсюда и заявление про GLSDB), несмотря на ситуации в Конгрессе.

Однако, по его словам, то, что денег до сих пор нет, уже вызвало перемены в отношениях между Киевом и Вашингтоном, а также и во внутренней политике.

"Еще с конца прошлого года Банковая начала наносить системные удары по ряду лиц, которых ранее она трогать опасалась из-за возможной негативной реакции Вашингтона. Идет давление на Томаша Фиалу и на связанных с ним деятелей. Теперь встал вопрос об отставке Залужного. В обоих случаях логика действий Зеленского одна - укрепление собственной власти за счет ликвидации альтернативных центров влияния. Фиала таковым является в информационном пространстве, а также в отношениях с Западом. А Залужный - в военной сфере. Американцам действия украинских властей не нравится. Они не хотят, чтобы Зеленский полностью замкнул всю власть на себя. Но в отсутствие решения Конгресса, а также все более напряженной внутриполитической ситуации в США по мере приближения выборов, все их наставления повисают в воздухе. Банковая получила возможность, грубо говорят, игнорировать их "по понятиям". Мол, если не даете денег, то что вы от нас хотите? Скажите спасибо, что мы продолжаем и без вашей помощи воевать и держать фронт. Другой вопрос, что задержки с американской помощью, непростое положение на фронте, а также возможное обострение внутриполитической ситуации в Украине в случае отставки Залужного могут сами по себе, помимо реакции Вашингтона, создать крайне тяжелую и опасную ситуацию для Зеленского. Хотя на Банковой, похоже, думают, что все у них под контролем и отставка Залужного потрясений не вызовет, а фронт ВСУ удержать смогут. Но как на самом деле будут разворачиваться события пока никто сказать точно не может", - говорит источник.