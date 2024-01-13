Германия ни разу не проверяла, как немецкое оружие используется в Украине.

Об этом пишет Spiegel со ссылкой на официальное письмо министерства экономики.

В прошлом году правительство Германии провело всего две инспекции своего военного экспорта - на Тайване и в Кабо-Верде. А вот в Украине, которая была основным получателем немецкого оружия с момента российского вторжения, "никакого контроля не было".

"Киев заверил, что оружие из Германии останется в стране", - говорится в ответе министерства на запрос депутата Бундестага Севим Дагделен (Союз Сары Вагенкнехт).

Кроме того, ведомство указывает, что проверки могут помешать ВСУ: "Любые верификационные меры ни при каких обстоятельствах не должны мешать эффективной защите Украины от продолжающейся российской агрессии".

Направившая запрос депутат назвала инспекции "посмешищем". "Учитывая коррупцию в Украине, там также должны быть аудиты", - заявила Дагделен.

Ранее Spiegel сообщал, что из 18 "Леопардов" переданных Украине Германией, многие находятся в ремонте. Rheinmetall заявил, что совместно с Минобороны ФРГ заказал в декабре 2023 обширный пакет запчастей для мастерских в Украине.

При этом немецкий оборонный концерн Rheinmetall заключил с Украиной контракт на поставку 25 танков Leopard 1A5, пяти бронированных машин Bergepanzer 2 и двух танков для обучения военных. Поставки техники ожидаются в этом году.

Война в Украине идет уже 689-й день. Сегодня Россия совершила новый массированный ракетный обстрел Украины. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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