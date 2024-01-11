10 января парламент Италии проголосовал за резолюцию, которая подтверждает продолжение военной помощи Украине.

"За" высказались 195 депутатов, "против" проголосовали 50, а 55 воздержались.

Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

В то же время, как пишет агентство, в документе содержится призыв к правительству поддержать "все дипломатические усилия" по прекращению войны и установлению "справедливого, прочного и сбалансированного мира".

Напомним, презентуя проект резолюции, министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что по Украине "пришло время для дипломатии" и переговоров. По его мнению, "РФ демонстрирует готовность к переговорам, а позиция Украины кажется менее бескомпромиссной, чем раньше".

Ранее в Германии официально презентовали политическую силу, которая добивается переговоров Украины и России и требует включить РФ в архитектуру европейской безопасности.

В то же время в США не верят в готовность президента РФ Владимира Путина к переговорам.

А президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос переговоров Киева и Москвы сейчас не актуален. По его словам, сейчас прорабатывается единая позиция Украины и 50 стран по "формуле мира". И как только она будет готова, ее передадут России. Если Кремль будет готов ее воспринять, переговоры станут актуальными.