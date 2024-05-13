Немецкий концерн Heckler&Koch в перспективе будет делать для Украины автоматы и пулемёты под "советский" калибр.

Die Welt пишет, что на фоне слабых годовых показателей немецкий концерн расширит ассортимент продукции, куда войдёт стрелковое оружие под патрон для автомата Калашникова и другие калибры стран бывшего Варшавского договора.

H&K недавно сообщила, что практически весь традиционный ассортимент продукции немецкой компании теперь используется в Украине благодаря поставкам из ФРГ и других стран НАТО. Например, H&K поставила пистолеты (SFP9) и пулеметы (MG5) по согласованию с федеральным правительством.

Чтобы расширить свой бизнес в дополнение к мегазаказу, согласованному в принципе на новую штурмовую винтовку G95 для Бундесвера, H&K также хочет расширить свой ассортимент винтовок, включив в него восточные калибры в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Модель автомата H&K HK132E уже разработана под автомат Калашникова калибра 7,62.

Ранее сообщалось, что поставки боеприпасов в Украину оставили Германию почти без снарядов натовского образца.

У Германии из-за общей нехватки и текущих поставок на Украину осталось всего около 20 тысяч артиллерийских снарядов натовского образца калибра 155 миллиметров, хотя по требованиям альянса в запасах бундесвера до 2031 года должно быть накоплено 230 тысяч единиц.

Также влиятельная газета Financial Times опубликовала статью о том, почему кассетные снаряды могут быть эффективнее, чем обычные.