В Вашингтоне считают, что российские силы будут и дальше наступать на Харьковском направлении, однако в Государственном департаменте не ждут серьезных прорывов с их стороны.

Такую оценку высказал в понедельник во время брифинга в Вашингтоне замглавы Госдепартамента США Ведант Пател.

"Россия продолжает усиливать свою агрессию, и мы ожидаем, что РФ будет пытаться продвигаться, в том числе, на Харьков", - отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

Он не исключил, что россияне постараются достичь большего прогресса в течение следующих недель, однако не предвитится масштабных продвижений.

"Мы не ожидаем серьезных прорывов, и со временем дополнительное поступление помощи из США, а также дальнейшая поддержка со стороны партнеров позволят Украине продолжать противостоять этой агрессии", - отметил представитель Госдепа.

В этой связи он выразил твердое убеждение, что ВСУ будут сохранять ключевые преимущества в боях и будут наносить значительные потери российской армии.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ назвали два направления удара российских войск в Харьковской области.

В свою очередь в украинском Центре противодействия дезинформации наступление россиян в Харьковской области назвали маневром для оттягивания украинских сил с Донбасса.