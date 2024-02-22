Армия РФ проводит "сплоченную многостороннюю наступательную операцию" на харьковско-луганском направлении.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

По его оценке, целью наступления является достижение оперативно значимой цели "почти впервые за более чем полтора года". А именно - захвата восточного берега реки Оскол от Купянска до села Оскол.

Хотя перспективы этого наступления "далеко не ясны, но его план и первоначальное осуществление знаменуют собой заметные изменения в подходе России к оперативному уровню".

Ранее РФ бросала в бой огромное количество пехоты, неся большие потери и не получая особых приобретений.

"Нынешнее российское наступление на харьковско-луганском направлении, напротив, включает атаки по четырем параллельным направлениям, которые взаимно поддерживают друг друга и преследуют множество целей. В совокупности они, вероятно, принесут значимые в оперативном отношении выгоды", - считает ISW.

Атаки проводятся по линии Купянск-Сватово-Кременная. Под Купянском, в районе Синьковки, идет продвижение к восточному берегу Купянска. К северо-западу от Сватово у РФ есть тактические успехи в районе Табаевки и, судя по всему, продвижение на запад в направлении Кругляковки и на северо-запад в сторону Купянска-Узлового. К западу от Кременной россияне пытаются оттеснить ВСУ с левого берега реки Жеребец.

Аналитики считают, что армия РФ научилась на своих ошибках, хотя ее тактические действия, похоже, существенно не улучшились, и этот фактор "вполне может привести к общему провалу даже этого хорошо продуманного предприятия".

Ранее мэр Харькова заявил об "определенном волнении" касательно перспективы наступления РФ на город.

А военный эксперт считает, что Украина использует на поле боя стратегию Германии времен Второй мировой войны.

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