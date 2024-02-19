После захвата Авдеевки у российских войск высвобождаются силы для атак на Угледар.

Об этом сообщили военные ВСУ американской газете The New York Times.

"Солдаты, сражающиеся в районе Угледара, заявили, что падение Авдеевки, расположенной в 55 милях к северо-востоку, скорее всего, высвободит российские войска для активизации атак с севера", - говорится в статье.

Издание напоминает, что условия для этого также создал захват Марьинки и продвижение РФ в Новомихайловке.

Также NYT напоминает, что Угледар россияне пытались ранее безуспешно атаковать с юга и востока, но понесли большие потери.

Ещё одна точка, где россияне могут начать крупное наступление - Работино.

Издание напоминает, то россияне также усиленно атакуют Часов Яр и держат более чем 100-тысячную группировку в районе от Кременной до Купянска.

Всего NYT выделяет пять основных направлений российских атак (на карте).

Ранее представитель ВСУ Дмитрий Лиховий заявил, что у российских военных на Запорожском направлении сконцентрировано больше войск, чем на Авдеевском фронте.

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