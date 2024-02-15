Армия РФ готовит новое наступление на Запорожском направлении. Вероятно, в районе села Работино, в районе которого летом пришелся основной удар контрнаступления ВСУ. Причем россияне сконцентрировали там больше сил, чем под Авдеевкой Донецкой области.

Об этом заявил спикер группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона.

"Группировка, которая сконцентрировалась на Ореховском направлении за последние несколько дней или недель, своими размерами превосходит в личном составе ту группировку, которая сейчас задействована на Авдеевском направлении. Очевидно, что россияне туда вышли не на прогулку", — сказал Лиховий.

В начале февраля сообщалось, что Россия сосредоточила на Купянском направлении около 500 танков, более 600 боевых машин и около 40 тысяч солдат с целью отвоевать обратно территорию Харьковской области, откуда россияне ушли осенью 2022 года.

Война в Украине идет уже 722-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне перерезали в Авдеевке Индустриальный проспект - главную дорогу, которая соединяет город с коксохимзаводом и ведет на запад. Об этом сообщил украинский военный паблик Deep State. Индустриальный проспект - главная артерия, через которую снабжается авдеевский гарнизон ВСУ.

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