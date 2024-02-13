После президентских выборов в марте Россия может начать еще одно большое наступление в Украине.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге по итогам недавнего визита в Киев.

"Еще одно большое российское наступление может начаться через несколько месяцев после российских выборов в марте. Однако я убедился, что украинский народ остается полным решимости продолжать борьбу, и я видел его изобретательность и стойкость в работе", – отметил Боррель.

Он подчеркивает, что украинцам хватает мотивации воевать, но есть острая нехватка помощи и боеприпасов.

"Но они не смогут этого сделать без нашей поддержки, которая должна быть срочно увеличена... То, что ЕС и его государства-члены сделают в ближайшие месяцы, чтобы предоставить Украине инструменты для противостояния российскому наступлению, будет иметь решающее значение как для Украины, так и для безопасности Европейского Союза", – заявил глава европейской дипломатии.

Жозеп Боррель призвал страны-члены ЕС работать со своими оборонными предприятиями над пересмотром контрактов и определить приоритетность поставок оружия и боеприпасов в Украину.

По информации New York Times, без американской помощи Украину может ждать "обвальный коллапс" на фронте уже в этом году. По оценкам американских чиновников, без регулярных поставок средств ПВО Украине хватит их лишь до марта. Уже в марте Украина с трудом сможет проводить локальные контратаки, а к началу лета её вооруженные силы могут столкнуться с трудностями и в обороне.

Недавно глава Rheinmetall заявил, что потребности Украины в снарядах втрое превосходят возможности производства Германии.

Война в Украине идет уже 720-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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