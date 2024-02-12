Потребности Украины в снарядах втрое превосходят возможности производства ФРГ. Украине нужно более 2 миллионов снарядов в год, но к 2025 году Германия хочет выйти на производство только в 700 тысяч.

Об этом заявил Bild глава Rheinmetall Армин Паппергер.

Rheinmetall наращивает производство. Сегодня прошла церемония закладки нового оружейного завода компании в деревне Унтерлюсс на севере Германии, который хотят построить за год. Запланировано производство до 200 тысяч снарядов ежегодно. На восполнение запасов в самой ФРГ уйдёт 10-15 лет.

Церемонию посетили канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус.

Напомним, что Евросоюз обещал предоставить Украине миллион снарядов к марту, но в итоге удастся передать лишь около 600 тысяч. На объем в 1 млн 115 тысяч хотят выйти к концу года.

Мы писали, что Европейский Союз планирует произвести не менее 1,3 миллиона боеприпасов к концу 2024 года, поскольку перед ним стоит двойная цель: предоставить военную поддержку Украине и обеспечить собственные резервы.

Между тем западные СМИ постоянно пишут об острой нехватке боеприпасов у ВСУ.