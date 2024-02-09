Запасов снарядов для украинской ПВО хватит до марта.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

"Украинские войска измотаны, им не хватает оружия и боеприпасов. Системы противовоздушной обороны, имеющие решающее значение для защиты гражданского населения от российских ракет, неуклонно истощаются из-за повторяющихся бомбардировок", – также говорится в статье.

"Отметим, что нехватка ракет для систем ПВО для Украины будет даже большей проблемой, чем дефицит снарядов. Потому что снаряды в определенной степени можно заменить дронами. А вот ракеты противника, кроме как системами ПВО, сбивать нечем", - комментирует публикацию NYT телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что посол Украины Оксана Маркарова заявила, что Украина сталкивается с критической нехваткой ракет для систем ПВО.

В свою очередь в Белом доме также говорили, что у ВСУ заканчиваются снаряды и ПВО из-за отсутствия помощи от США.

О том, что Украине не хватает артиллерийских снарядов и боеприпасов для ПВО, неоднократно писали и западные СМИ.