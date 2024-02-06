Войска РФ проводят операции, являющиеся тактической подготовкой к началу весеннего наступления.

Об этом заявил экс-глава Генштаба Чехии генерал Иржи Шедивы, передаёт местное издание Irozhlas.

"Россияне сейчас проводят операции, являющиеся тактической подготовкой к наступлению, что планируют весной. У них готово до 60 тысяч солдат и техника. Украинцам придётся что-то делать, и это нужно решать уже сейчас", - сказал Шедивы.

Ранее генерал-майор ВСУ допустил новое наступление россиян на Киев.

"Сейчас не нужно расслабляться, потому что они ушли не просто так обратно. Просто так никто не уходит во время войны. Они отошли для того, чтобы переоценить обстановку, сделать выводы, перегруппировать войска - и снова пойти. Поэтому мы должны сделать все, чтобы подготовиться к этому", - сказал Дмитрий Марченко.

Мы также сообщали, что начальник штаба "Азова" допустил новое наступление РФ на Киев в 2024 году.

"Я вижу, что Российская Федерация может повторить наступление со стороны Черниговской и Сумской областей, от границы Беларуси, и вижу возможность вступления Беларуси в войну. Вот такие не очень хорошие предпосылки я вижу. С нашей стороны через два месяца будет ясно, сделали ли власти Украины работу над ошибками", - заявил Богдан Кротевич.