Анализируем итоги 721-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Вчера россияне перерезали в Авдеевке Индустриальный проспект - главную дорогу, которая соединяет город с коксохимзаводом и ведет на запад. Об этом сообщил украинский военный паблик Deep State. Об этом же написали и российские паблики.

Индустриальный проспект - главная артерия, через которую снабжается авдеевский гарнизон ВСУ. Он ведет на коксохим, а оттуда на Ласточкино и Орловку.

При этом южнее есть еще одна, более узкая дорога, которая ведет на Северное. Она свободна, однако российские войска, судя по карте Deep State, примерно в двух километрах от этой трассы.

Продвижение противника началось еще с 10 февраля, когда на город опустился туман, затруднив работу FPV-дронов. Позавчера на Индустриальных проспект уже начали выезжать отдельные машины противника, а вчера он был перерезан.

Также под контроль российских войск, как пишет Deep State, перешел укрепрайон "Автобаза".

Deep State пишет, что ситуация в Авдеевке ежедневно усугубляется: логистика уже находится полностью под огневым контролем армии РФ, в результате чего заезд и выезд в город – это лотерея.

"Следует принимать решения, которые в первую очередь сохранят самое ценное – жизнь бойцов, и не превращать Авдеевку в очередную "крепость" с песнями и стихами", – резюмирует Deep State, фактически прямым текстом давая понять, что командование ВСУ должно отдать приказ о выходе украинских войск из южной части Авдеевки.

"Ближайшие дни будут решающими для обороны Авдеевки", - резюмирует телеграм-канал.

"Пришло время либо понести потери и освободить эту дорогу, либо уйти из зоны боевых действий", - комментирует ситуацию еще один военный паблик Ukraine Control Map.

Украинские власти потери "дороги жизни" не подтверждали. Но намекнули, что в этом случае предусмотрены запасные пути снабжения.

Как заявил спикер группировки "Таврия" Дмитрий Лиховий, в Авдеевке уже несколько дней продолжаются уличные бои, и обстановка "диктует определенную смену тактики боевых действий". Ситуация является "напряженной, но контролируемой".

Лиховий говорит, что держать Авдеевку "сверхважно". Но в то же время он сказал, что за "кучи камней и обгорелого железа" никто не держится, и для командования главное - сохранить жизни бойцов. И в случае усложнения ситуации отвести их на другой рубеж.

То есть допускается и вывод сил из Авдеевки.

Напомним, как мы уже писали, перед украинским командованием стоит выбор между двумя вариантами действий: либо отводить украинские войска из южной части Авдеевки (где они находятся под угрозой окружения) в северную часть города, где создать новую линию обороны с опорой на коксохимзавод. Либо попытаться нанести контрудар, чтобы "разомкнуть" клещи на флангах в городе и вокруг него.

Украинское командование пока не показывает, по какому из путей может пойти. С одной стороны, как видим, допускает отход. С другой стороны, заявляет о переброске под Авдеевку дополнительных резервов.

Второй участок, где российские войска усиленно наступают, - Новомихайловка, около Марьинки. По данным Deep State, россияне продолжают развивать успех в восточной части села. Военные паблики РФ пишут, что их войскам удалось продвинуться по улице Тимирязева, занять как минимум часть промзоны "Синтезпродсервис" и установить контроль над кладбищем.

Третья "горячая" точка - подступы к Часову Яру, к западу от Бахмута. Ситуация там для ВСУ продолжает ухудшаться, пишет Deep State. По его данным, российские войска продвигаются между Богдановкой и Ивановским к господствующей высоте - хребту, за которым находится Часов Яр.

Сообщается, что одна из причин такого успеха — массовое применение россиянами fpv-дронов.

"Они просто выносят ими позиции Сил Обороны, нанося тяжелые потери ранеными и, к сожалению, погибшими. После того как боевой потенциал обороны сведен к минимуму, заходят штурмовые группы с их десантниками, имеющими соответствующую подготовку", – пишет Deep State.

Паблик резюмирует, что применение БПЛА является ключевым оружием российской армии в том районе. Также ожидаются фланговые удары РФ с севера и юга.

По карте видно, что российские действия создают угрозу для Ивановского с севера.

В отличие от сухопутного театра войны, на море у ВСУ сегодня был успех - удалось потопить в Черном море большой десантный корабль "Цезарь Куников". Его атаковали морские дроны ГУР модификации "Магура".

Это произошло в районе Кацивели, у южного берега Крыма. Официально в России комментариев пока не давали, но Украина опубликовала видео атаки.

Отметим, что о поражении "Цезаря Куникова" ВСУ заявляли еще в марте 2022 года. Утверждалось, что его подбили "Точкой-У" в порту Бердянска. Однако, как видим, тогда он не утонул.

Россияне ночью нанесли мощный удар по Селидово Донецкой области. Разрушено здание больницы и жилой пятиэтажки. По официальным данным, погибли три человека и 12 ранены.

Напомним, вчера российские паблики массово писали о том, что утром 13 февраля в Селидово был удар по полигону с военными ВСУ с многочисленными жертвами. Украина это опровергла.

Военные перспективы

Вчера было опубликовано интервью Александра Сырского, которое он дал за несколько дней до назначения главкомом - но уже явно зная, что его поставят на эту должность.

В этом контексте многие восприняли это интервью как программное уже на новой должности. В нем он заявил две важных вещи.

Во-первых, что Украина перешла к войне в обороне, цель которой в нанесении РФ максимальных потерь - при сохранении своих позиций и сил.

Во-вторых, не исключил отступлений ВСУ. По словам Сырского, он "готов отступить с какой-то позиции, чем пожертвовать всем личным составом".

По сути, второе здесь прямо вытекает из первого. Оборонительная стратегия диктует занятие рубежей, удобных для обороны (где противник будет нести максимальный ущерб, а ВСУ - минимальный).

Есть подобные "слабые" для удержания участки и сейчас у ВСУ. Например, Авдеевка. По ней мы увидим, будет ли Сырский придерживаться озвученной стратегии сохранения личного состава - или город продолжат удерживать за счет вливания резервов.

Западные эксперты продолжают писать о том, что Россия готовится к многолетней войне в Украине и затяжному противостоянию с Западом.

В Украине РФ рассчитывает, что сможет одержать победу до 2026 года, заявили сотрудники британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс.

"Сейчас Россия считает, что одерживает победу. Условия, которые в настоящее время предлагают российские посредники, включают уступку Украиной территории, уже находящейся под контролем России, а также Харькова и, в некоторых вариантах, Одессы; согласие не вступать в НАТО и сохранение главы государства, утвержденного Россией. Единственная значительная уступка, которую предлагает Россия, заключается в том, что то, что останется от Украины, может вступить в ЕС", — пишут авторы, не указывая, впрочем, откуда у них столь детальная информация об условиях РФ (официально Москва не заявляла о требованиях передать ей Одессу и Харьков, а по данным западных СМИ, РФ готова закончить войну на условиях сохранения за ней контроля над уже захваченными территориями; также Москва неоднократно требовала гарантировать нейтральный статус Украины).

По мнению Института, процесс, с помощью которого Россия намерена добиться такого результата, состоит из трех этапов — продолжение давления по всей линии фронта, попытки сломить решимость международных партнеров Украины продолжать оказывать военную помощь, а также дальнейшие наступательные операции, которые принесут успехи на поле боя.

"Затем эти успехи предполагается использовать в качестве рычага давления на Киев, чтобы заставить его принять российские условия. Горизонт планирования для реализации этих целей, который является базовым для формирования российских сил и промышленного производства, предполагает, что победа должна быть достигнута к 2026 году", — отмечают эксперты.

Российская теория победы выглядит правдоподобной, по мнению Института, если международные партнеры Украины не смогут должным образом обеспечить ВСУ ресурсами. Однако если партнеры Украины продолжат предоставлять достаточное количество боеприпасов и оказывать поддержку в обучении, то Россия вряд ли добьется значительных успехов в 2025 году.

После 2026 года начнет существенно снижаться боевая мощь России, а российская промышленность к этому времени может быть сильно подорвана, заключают Уотлинг и Рейнольдс.

Но звучат на Западе и малоутешительные экономические прогнозы, связанные с войной. К 2026 году Украина потеряет около 120 млрд долларов ВВП и почти триллион долларов основного капитала.

Такой прогноз публикует Кильский университет. Цифра получена путем анализа опыта прошлых войн.

Еще 70 млрд потеряет ЕС, а все вместе невоюющие третьи страны - 250 млрд. Больше всех в Европе пострадает Германия, чьи потери составят 15-20 млрд.

На этом фоне в западных СМИ продолжают обсуждаться проблемы с расширением военного производства.

Германии, вероятно, придется сокращать социальные расходы, чтобы реализовать свои "грандиозные военные амбиции", пишет Financial Times.

После вторжения РФ в Украину Берлин начал "революционную трансформацию". В этом году Германия потратит на оборону почти 72 миллиарда евро - больше, чем когда-либо в истории Бундесвера. Около 52 миллиардов евро поступят из регулярного бюджета и 19,8 миллиарда евро из инвестиционного фонда. Также создан новый фонд в 100 миллиардов евро, финансируемый за счет долга Бундесвера, а в среднесрочной перспективе Берлин хочет выйти на оборонные траты в 2% ВВП.

"Но растет беспокойство по поводу того, что произойдет после 2027 года, когда фонд иссякнет. Эксперты полагают, что тогда стране придется выделять дополнительно 25–30 миллиардов евро в год из общего бюджета, чтобы достичь цели в 2% — ошеломляющая сумма, которая может потребовать резкого сокращения расходов на социальное обеспечение, если страна захочет сбалансировать расходы", - пишет FT.

В правительстве ФРГ открыто говорит об этой проблеме только министр обороны Писториус. По его словам, отсутствие долгосрочной перспективы делает практически невозможным для Бундесвера и производителей оружия планирование будущего.

Источники FT говорят, что никто в правительстве ФРГ, похоже, не знает, как достичь цели в 2%, особенно учитывая жесткие ограничения немецкого бюджета.

"Придется ли нам сокращать бюджет социального обеспечения? Отменить долговой тормоз? Повысить налоги? Мы откладываем решение, но в чем-то придется пойти на уступки. Суммы просто не складываются", - заявил анонимно один из министров.

Подробно о том, почему на Западе возникают сложности с производством оружия, мы писали здесь.

Новые мытарства американской помощи

В США тем временем продолжаются баталии за деньги для Украины. Несмотря на то что Сенат вчера принял законопроект о выделении Киеву 60 миллиардов долларов, спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не намерен выносить его на рассмотрение.

Этот же тезис он однозначно повторил и сегодня, заявив, что "будет вынужден не принимать законопроект об иностранной помощи, против которого выступает большинство сенаторов-республиканцев и который не делает ничего для защиты нашей собственной границы".

Обсуждая, как Белый дом и демократы могут обойти негативную позицию спикера, американские СМИ пишут о схеме "ходатайство об освобождении".

Это процедура, позволяющая поставить вопрос на рассмотрение Палаты представителей без предварительного рассмотрения профильным комитетом. Оно может быть подано только после того, как законопроект находился в комитете в течение не менее 30 законодательных дней.

Однако для подобной процедуры нужно получить подписи большинства конгрессменов нижней палаты. А большинство там у республиканцев. Поэтому демократам необходимо, чтобы кто-то из них пошел против своего спикера и подписался.

CNN указывает, что такие схемы в Конгрессе редко увенчивались успехом, и "это будет трудно осуществить". И в любом случае, для того чтобы такой вариант стал возможен, должно пройти не менее 30 пленарных дней. А это значит, что рассмотрение вопроса, если оно вообще состоится, последует ближе к апрелю.

Переговоры

Продолжаются инсайды и заявления о том, что Россия предлагает Западу переговоры по Украине.

Вчера агентство Reuters со ссылкой на три российских источника сообщило, что Путин через посредников на Ближнем Востоке предлагал США заморозить конфликт в Украине.

Но переговоры провалились, поскольку американцы отвергли эти предложения. Американский источник заявил, что Вашингтон не будет вести переговоры без участия Киева.

По его словам, Путин предлагал заморозить конфликт на нынешних линиях и не желал уступать ни одной из украинских территорий, которые контролирует Россия. Обсуждения шли в конце 2023 - начале 2024 года.

Впрочем, Кремль сегодня эту информацию опроверг, заявив, что "это неправда".

При этом другой официальный представитель РФ - министр иностранных дел Лавров - сделал очередное заявление о готовности к переговорам по Украине. Но с двумя оговорками: что придется признать российские территориальные захваты и что на данный момент оппоненты на переговоры не идут.

"Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию конфликта в Украине на основе учёта реалий на земле", - заявил Лавров. Однако он считает, что "с учётом текущей позиции Запада вариантов договориться по вопросу Украины не просматривается".

Отметим, что в последнее время представители РФ все чаще говорят о готовности к переговорам "с учетом реалий на земле" - то есть с сохранением за РФ захваченных территорий.

А телеведущий Такер Карлсон заявил, что "Путин хочет закончить войну в Украине" и готов ради этого на "серьезные компромиссы".

Тему этой готовности Путина поднял вчера бывший советник Банковой Арестович. Он завил, что российский президент вообще не хочет воевать с Украиной и готов прекратить войну

"Я даю 121 процент - и это очень непопулярная мысль - воевать он не хочет. Ему тяжело морально воевать. Особенно с Украиной. Потому что, когда он говорит, "это единый украинский и русский народ", он же реально, зараза, в это верит. И для него это гражданская война", - сказал Арестович.

По его мнению, у Путина нет в планах "поглощения Украины" и "гибели Запада". "Он по гороскопу Весы, он, извините, тяжело принимает радикальные решения", - добавил Арестович.

Он также сформулировал, на каких условиях российский президент готов прекратить войну в данный момент.

"Предложение для Украины выглядит так: все то же самое, что было в Стамбуле, плюс четыре области", - говорит Арестович.

При этом он полагает, что следующее предложение Путина "через год или около того" будет хуже.

О том, на какие компромиссы по Украине готов пойти российский президент, мы детально писали здесь.

Почему Украина и Запад против окончания войны по нынешней линии фронта, мы писали здесь.