Президент РФ Владимир Путин "готов пойти на серьезный компромисс по Украине".

Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

Карлсон рассказал, что общался с президентом РФ не под запись после интервью, но содержание разговора не раскрыл. Однако упомянул, что Кремль открыт переговорам.

"Путин хочет выйти из этой войны, он не станет более открыт к переговорам, чем дольше это продлится. Промышленный потенциал РФ оказался гораздо серьезнее, чем мы думали. Страна, которую называли бензоколонкой с ядерным оружием, делает ракеты и снаряды, в отличие от НАТО", - заявил журналист.

Заявление прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны", проанализировав, на какие компромиссы по Украине готов пойти Путин.

Как заметил канал, что за компромиссы, Карлсон не сказал, а каких-либо подтверждений его слов из других источников не было. Но если допустить, что президент РФ действительно готов на компромиссы, то о чем может идти речь?

Очевидно, что вряд ли о возвращении к линии 24 февраля 2022 года, не говоря уже о границах 1991 года. При нынешней ситуации на фронте представить готовность Кремля на столь масштабные уступки практически нереально. Да и власти РФ, включая Путина, постоянно говорят о том, что любые переговоры могут быть только при сохранения контроля РФ над захваченными территориями Украины.

Поэтому максимально возможный компромисс, на который может сейчас согласиться Москва, - это бессрочное прекращение огня по линии фронта без каких-либо дополнительных условий вроде требований нейтрального статуса Украины, "демилитаризации" и "денацификации".

Впрочем, каких-либо подтверждений, что Кремль готов от этих требований отказаться, также нет. Не так давно в западных СМИ мелькала информация, что Москва готова снять условие нейтрального статуса при заключения мира или перемирия. Но Дмитрий Песков ее опроверг.

Накануне представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял о возможности переговоров о прекращении войны по линии фронта.

А перед этим Песков говорил, что мирные переговоры возможны только на условиях "признания новой реальности" - то есть территориальных захватов России.