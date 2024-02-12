Путин "готов пойти на серьезный компромисс по Украине". Скриншот

Президент РФ Владимир Путин "готов пойти на серьезный компромисс по Украине". 

Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

Карлсон рассказал, что общался с президентом РФ не под запись после интервью, но содержание разговора не раскрыл. Однако упомянул, что Кремль открыт переговорам.

"Путин хочет выйти из этой войны, он не станет более открыт к переговорам, чем дольше это продлится. Промышленный потенциал РФ оказался гораздо серьезнее, чем мы думали. Страна, которую называли бензоколонкой с ядерным оружием, делает ракеты и снаряды, в отличие от НАТО", - заявил журналист.

Заявление прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны", проанализировав, на какие компромиссы по Украине готов пойти Путин.

Как заметил канал, что за компромиссы, Карлсон не сказал, а каких-либо подтверждений его слов из других источников не было. Но если допустить, что президент РФ действительно готов на компромиссы, то о чем может идти речь?

Очевидно, что вряд ли о возвращении к линии 24 февраля 2022 года, не говоря уже о границах 1991 года. При нынешней ситуации на фронте представить готовность Кремля на столь масштабные уступки практически нереально. Да и власти РФ, включая Путина, постоянно говорят о том, что любые переговоры могут быть только при сохранения контроля РФ над захваченными территориями Украины.

Поэтому максимально возможный компромисс, на который может сейчас согласиться Москва, - это бессрочное прекращение огня по линии фронта без каких-либо дополнительных условий вроде требований нейтрального статуса Украины, "демилитаризации" и "денацификации".

Впрочем, каких-либо подтверждений, что Кремль готов от этих требований отказаться, также нет. Не так давно в западных СМИ мелькала информация, что Москва готова снять условие нейтрального статуса при заключения мира или перемирия. Но Дмитрий Песков ее опроверг.

Накануне представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял о возможности переговоров о прекращении войны по линии фронта.

А перед этим Песков говорил, что мирные переговоры возможны только на условиях "признания новой реальности" - то есть территориальных захватов России.

 

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