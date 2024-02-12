Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя сделал заявление о возможности переговоров с Украиной о прекращении войны по линии фронта.

Эту тему он затронул в эфире программы "Би-би-си" "HARDtalk".

Журналист спросил у дипломата, о чем Россия готова вести переговоры.

"Мы никогда не говорили, что не готовы к переговорам. Но вы знаете, что в конце 2022 года Зеленский издал указ, запрещающий ему самому вести переговоры с Путиным. Как же нам вести переговоры с человеком, который не может в этом участвовать?" - спросил в ответ Небензя.

Затем он все же пояснил, на что готова Москва в переговорах.

"Настоящие переговоры, когда они рано или поздно начнутся, будут идти с учетом ситуации на фронте", - сказал он, добавив, что отмена аннексии невозможна, так как захваченные четыре региона "уже стали частью Российской Федерации".

"Дело сделано, и мы не готовы это обсуждать", - резюмировал представитель РФ в ООН.

Напомним, вчера пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что мирные переговоры возможны на условиях "признания новой реальности".

Как мы писали, в январе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин не хочет мира, а стремится военным путём захватить всю Украину.