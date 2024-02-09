"Владимир Путин призвал США "вести переговоры" по Украине в интервью Такеру Карлсону".

С таким заголовком вышел материал в газете The New York Times по результатам интервью российского президента американскому журналисту.

Авторы статьи пишут, что в двухчасовом интервью Путин "был более откровенен, чем обычно", о том, как он видит окончание своего вторжения в Украину: "не военной победой, а сделкой с Западом". Сделка эта подразумевает "передачу части украинской территории России".

"Путин протянул Западу оливковую ветвь, вместо того чтобы прибегнуть к той пламенной риторике, которую он использовал перед внутренней аудиторией", - пишет газета.

NYT считает, что Путин стремился "напрямую обратиться к американским консерваторам", когда говорил, что у американцев есть свои проблемы, поэтому по Украине им лучше начать переговоры с РФ. А также пытался показать, что его конфликт происходит не с Западом в целом, а с правящей элитой, "стремящейся сохранить свою глобальную гегемонию".

Исторический экскурс Путина газета называет "знакомым уроком истории Кремля об исторических притязаниях России на восточноевропейские земли", а озвученные им причины вторжения в Украину - "избитыми и ложными оправданиями".

"В совокупности внешний вид Путина подчеркнул его тактическую уверенность, поскольку его противники столкнулись с уязвимым моментом", - пишет NYT, упоминая проблемы с выделением помощи Украине и "усиление дружественных Кремлю политиков по обе стороны Атлантики".

Также газета обращает внимание на то, что Карлсон ни разу не упомянул Дональда Трампа.

Напомним, Украина, по версии Путина, отказалась от переговоров с Россией "по указанию из Вашингтона", и теперь "США должны исправлять эту ошибку".

Также президент РФ в интервью с Карлсоном назвал все левобережье Днепра, включая Киев, "исторически русскими землями".

Мы подробно рассказывали, что и зачем сказал Путин в интервью Такеру Карлсону.