Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент РФ Владимир Путин не хочет мира с Украиной.

Об этом он сказал в интервью британскому телеканалу Channel 4.

По словам Зеленского, главная цель Путина - военным путём захватить всю Украину.

Также президент отметил, что их стоит остановить сейчас, если мир не хочет через несколько лет увидеть повторение войны.

"Если мы хотим остановить его, если мир не хочет снова повторения этой агрессии через несколько лет, тогда лучше справиться с этим", - сказал Зеленский.

Ранее мы подробно анализировали о том, какая позиция РФ по возможным переговорам об окончании войны.

Война в Украине идет уже 696-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинский военный паблик Deep State сообщает, что россияне "практически захватили Веселое" под Северском. "Крайне тяжелая ситуация" южнее Авдеевки. Также сообщают о продвижении РФ в районе Сватово.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.