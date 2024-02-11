Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мирные переговоры с Украиной возможны на условиях "признания новой реальности" (то есть, надо полагать, на условиях признания территориальных захватов России).

Об этом пишут российские СМИ.

"Сейчас совсем другая реальность, киевскому режиму придется ее признавать. Украина могла с меньшими издержками выйти на мирные договоренности в марте, но по требованию англосаксов отказалась от достигнутых результатов", - заявил Песков.

Напомним, РФ уже неоднократно заявляла, что переговоры с Украиной об окончании войны возможны "с учетом реалий на земле". Украина отвергает такой подход и настаивает на выводе всех российских войск на границы 1991 года.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин не хочет мира, он хочет военным путём захватить всю Украину.

Война в Украине идет уже 718-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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