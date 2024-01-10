Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон фактически подтвердил информацию о том, что повлиял на решение украинской власти отказаться от мирного соглашения с Москвой весной 2022 года.

Об этом он заявил газете The Times.

Джонсон сообщил, что после встречи представителей российской и украинской делегаций в Стамбуле в 2022 году он провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых выразил свою озабоченность возможностью заключения какого-либо соглашения между Москвой и Киевом. По словам Джонсона, в том разговоре он также подчеркнул, что Великобритания готова помогать Украине "на тысячу процентов".

Интересно, что в том же интервью экс-премьер заявил, что не имеет отношения к срыву мирных переговоров между Украиной и РФ. Джонсон сказал, что считает информацию о своей причастности к этому "полным бредом" и "российской пропагандой".

Напомним, по признанию нардепа Давида Арахамии, весной позапрошлого года "Борис Джонсон сказал, что мы вообще не будем с ними (Кремлём - Ред.) ничего подписывать", и что "давайте будем просто воевать".

Мы также приводили комментарий по этому поводу российской стороны: у Путина заявили, что мирные переговоры России и Украины вместе с Джонсоном сорвали США.