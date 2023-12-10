Депутаты правящей Консервативной партии Британии хотят вернуть Бориса Джонсона на пост премьер-министра страны.

Об этом пишет таблоид Daily Mail.

Возвращение Джонсона пытаются организовать члены парламента, настроенные против нынешнего премьера Риши Сунака. Они считают, что это "единственный способ спасти партию от поражения на выборах".

"Депутаты в панике по поводу данных опросов, которые показывают, что поддержка консерваторов падает", - говорится в статье.

Недовольные Сунаком парламентарии уже обсудили свои планы в итальянской закусочной Giovanni's, пишет издание Daily Mail, окрестившее эту группу тори "макаронными заговорщиками".

Отметим, что по данным The Times, рейтинг одобрения Риши Сунака среди активистов его Консервативной партии достиг -25 процентных пунктов, что является самым низким показателем с начала работы премьера осенью прошлого года. Как пишет издание, на одобрение Сунака среди сторонников его партии повлияли неудачное выступление на съезде консерваторов в ноябре и провал механизма вывоза искателей убежища в Руанду, который заблокировал Верховный суд.

Напомним, в июле Борис Джонсон сложил полномочия депутата парламента Британии из-за скандала с пандемийными вечеринками.

А в конце октября сообщалось, что в следующем году Борис Джонсон будет работать ведущим и обозревателем авторской политической программы на GB News, который позиционирует себя как платформу для представления альтернативных взглядов, отличающихся от более традиционных СМИ.