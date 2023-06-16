Британская пресса устроила настоящую обструкцию бывшему премьеру Борису Джонсону. "Лжец", "Он врал, и врал, и врал" - такие заголовки вышли на обложках СМИ.

Это произошло после публикации отчета комитета, который расследовал заявления экс-премьера о проведении "ковидных вечеринок" в разгар пандемии.

Депутаты парламента выяснили, что Джонсон намеренно ввел их в заблуждение, заявляя о соблюдении ограничений, введенных в связи с ковидом. Сам экс-премьер на это заявил, что на тот момент считал свои пояснения "правдивыми". Но парламентарии не согласились с этим, считая, что Джонсон не мог не знать, что нарушает локдаун.

Из-за этого скандала Джонсон в пятницу объявил о сложении депутата Палаты общин. И раскритиковал расследование против себя.

"Их цель с самого начала заключалась в том, чтобы обвинить меня независимо от фактов", - считает Джонсон, назвав происходящее "охотой на ведьм".

Напомним, что ранее Борис Джонсон заявил о выдвижении на пост генерального секретаря НАТО.

Также мы писали, что в Британии Джонсона обвинили в кумовстве при назначении на серьезные государственные должности.