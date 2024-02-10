"США отвергают призыв Путина к переговорам по Украине", - пишет газета The New York Times, комментируя заявления российского президента Владимира Путина в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Издание напоминает, что Путин призвал США "сказать нынешнему украинскому руководству, чтобы оно остановилось и село за стол переговоров".

Но опрошенные NYT "чиновники Байдена заявляют, что они не рассматривают идею оказания давления на президента Украины" по этому поводу.

"Несмотря на слова господина Путина, мы не увидели никаких действий, указывающих на то, что он заинтересован в прекращении этой войны. Если бы это было так, он бы отвел свои силы и прекратил свои непрерывные нападения на Украину", - заявили изданию в совете нацбезопасности США, имея в виду вероятно, отвод сил на границы 1991 года (РФ, напомним, готова рассматривать прекращение огня только по нынешней линии фронта с фиксацией таким образом своих территориальных завоеваний в Украине).

Ранее американские чиновники заявляли, что Путин не собирался вести "серьезные переговоры" до окончания президентских выборов в США в ноябре. По их словам, российский президент хочет "подождать и посмотреть", сможет ли Трамп вернуться в Белый дом и предложить ему более выгодные условия.

Также издание предполагает, что предложения РФ о переговорах могут быть направлены на российскую аудиторию, которая, судя по опросам, выступает за дипломатическое окончание конфликта.

Еще один фактор нежелания Запада призывать к переговорам - "нежелание украинского общества идти на компромисс с захватчиком". Из-за чего "Зеленский обеспокоен внутриполитическими последствиями применения другой (дипломатической - Ред.) тактики".

"Если не будет сигнала Украины о требовании мирных переговоров, то вряд ли будет толчок со стороны Вашингтона", - говорится в статье.

При этом Сэмюэл Чарап, аналитик по России в корпорации RAND, призвал говорить с РФ "в частном порядке", чтобы определить реальные требования Путина - действительно ли он хочет прекратить войну по линии фронта или нет.

"Никто не знает наверняка - и никто не может знать наверняка, если не попробует", - сказал Чарап.

По его словам, примечательно, что Путин не сказал Карлсону, что у него есть предварительные условия для переговоров, такие как отставка правительства Зеленского.

Напомним, ранее западные СМИ, в том числе и The New York Times, писали о том, что Путин посылает сигналы о готовности остановить войну по нынешней линии фронта.

Также мы анализировали в отдельном материале, почему Украина и Запад против остановки войны по линии фронта ("корейский сценарий").