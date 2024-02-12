После "исторического экскурса" Путина в интервью Такеру Карлсону, которым он объяснял мотивы вторжения в Украину, со своими "экскурсами" стали выступать в соцсетях китайцы и монголы.

Так, бывший президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж опубликовал карту Монгольской империи 13 века, в состав которой входила значительная часть нынешних территорий Китая и России, вся Средняя Азия и Иран.

"Не волнуйтесь. Мы мирная и свободная нация", - заверил он.

Американский актер китайского происхождения Роберт Ву написал в Х, что по такой логике "Россия должна вернуть нам Владивосток и огромную территорию, украденную 100 с чем-то лет назад".

Напомним, что в интервью Карлсону Путин заявил, что Польша заставила Германию начать Вторую мировую. В Варшаве возмутились.

Также Путин Путин в интервью с Карлсоном назвал все левобережье Днепра, включая Киев, "исторически русскими землями".

Ранее мы писали о том, что и зачем сказал Путин в интервью Такеру Карлсону.

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