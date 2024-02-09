Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Польша в 1939 году "заставила" Германию начать войну.

"Эта часть территории была отдана Польше, и вместо Данцига появился город Гданьск. Гитлер просил их (поляков – Ред.) отдать мирно. Поляки отказались, заигрались и заставили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них", – сказал Путин.

Американский журналист поддержал его и сказал: "Конечно".

В Польше уже прокомментировали это заявление Путина.

"Российский диктатор В. Путин уже не в первый раз обвиняет в развязывании Второй мировой войны страну, в которую СССР вторгся 17.09.1939 г. Мы привыкли к параноидальным оправданиям вторжения России в 2022 г. Но самое удивительное, что на этот раз их поддерживает журналист", – написал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в соцсети Х.

Ранее в том же интервью Такеру Карлсону Владимир Путин назвал условие, при котором ударит по Польше. По словам главы Кремля, это произойдет в случае "нападения Польши на Россию".

Мы подробно писали о том, что и зачем сказал Путин в интервью Такеру Карлсону.