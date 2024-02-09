Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.

Свое мнение Маск высказал в принадлежащей ему соцсети Х.

Бизнесмен отреагировал на пространный исторический экскурс от президента РФ с его видением истории Украины.

"Путин только что потратил более 28 минут на изложение 100-летней истории Восточной Европы без единой заметки у себя в руках, Байден понятия не имеет, что ел на ланч. Это вызывает ужас", - написал один из пользователей.

"Князь Олег, должно быть, был неплохим парнем", - ответил ему Маск.

Также он поддержал Путина, который несколько раз говорил, что "использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы - одна из крупнейших стратегических ошибок политического руководства США".

"Мы перестарались с превращением доллара в оружие. Это был глупый шаг", - согласился с главой Кремля Маск.

Между тем появилась и реакция ЕС на интервью Путина Такеру Карлсону.

Президент РФ в интервью повторил "хорошо известную ложь, искажения и манипуляции", заявила в Брюсселе пресс-секретарь главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Набила Массрали.

"Это опасная ложь, поскольку он использовал ее в качестве так называемого оправдания незаконной и неспровоцированной агрессивной войны России против Украины, против мирного соседа. Эта ложь уже стала непосредственной причиной огромных страданий, военных преступлений и зверств, совершенных против украинского народа со стороны России", - пояснила Массрали.

Она также отметила, что Путин еще раз "проявил большую враждебность по отношению к Западу и дал понять, что не заинтересован в шагах к миру", а Карлсона раскритиковала за то, что он "предложил Путину платформу для манипулирования и распространения пропаганды".

Ранее мы приводили разбор интервью от газеты The New York Times.

"Страна" тоже анализировала, что и зачем сказал Путин в интервью Такеру Карлсону.