В 2000 году президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Биллом Клинтоном ставил вопрос о возможности вступления России в НАТО.

Об этом Владимир Путин вспомнил во время интервью с американским журналистом Такером Карслоном.

"На встрече здесь, в Кремле, с уходящим от власти Биллом Клинтоном – вот здесь рядышком, в соседнем помещении – я ему сказал, задал вопрос: послушай, Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это было бы возможно?

Он сказал: ты знаешь, это интересно, я думаю, что да", - рассказал Путин и предложил Такеру Карлсону спросить о таком разговоре у Клинтона.

В этом же интервью американскому журналисту президент России Владимир Путин своеобразно обвинил США в подрыве газпороводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Ранее стало известно, что принять Россию в НАТО еще в 1994 году Клинтону предлагал президент РФ Ельцин.

Известно, что Такер Карлсон, известный своей резкой критикой демократической администрации Джо Байдена и самого президента США, ушел с канала Fox News, где был звездой. Причина его увольнения не разглашается.