В четверг, 15 февраля, в Украине идет 722-й день войны с Россией.

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15 февраля

09.08 Воронка в селе Буда-Бабинецкая под Киевом от ракеты.

Видео публикует мэр Бучи.

09.05 В Полтавской области ночью был прилет по складу в Миргородском районе, сообщает ОВА.

Начался пожар на площади 100 м². Обошлось без жертв и пострадавших.

08.47 В Великом Бурлуке Харьковской области после вчерашнего обстрела уже трое погибших, сообщили в ОВА.

Спасательные работы у пострадавших домов продолжаются.

08.17 Трамп планирует принудить Украину к мирным переговорам с Россией в случае победы на выборах президента США.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в команде экс-президента.

По данным агентства, обсуждается возможность проведения мирного саммита с участием Путина и Зеленского сразу после победы Трампа.

Для принуждения Украины вернуться к переговорам Трамп может пообещать сократить военную поддержку, а Путину, наоборот - пригрозить увеличением помощи Киеву.

08.07 Утром в Запорожье под обстрел попал инфраструктурный объект. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

Также повреждения получили многоквартирные дома, учебное заведение и помещение объекта торговли (выбиты окна, повреждены кровли).

08.04 В Хмельницкой области также были прилеты. Власти подтвердили "повреждение гражданских объектов".

07.55 Во Львове мэр Садовой подтвердил прилет по объекту инфраструктуры.

Также пострадали дома и здание школы. По словам мэра, город атаковали около десяти ракет.

07.48 Ночью по Украине была ракетная атака.

После часа ночи несколько ракет пролетело на Миргород со стороны Сумской области.

Затем в воздух поднялись стратегические бомбардировщики Ту-95МС и запустили несколько ракет, которые были зафиксированы в нескольких регионах, включая западные. Также они атаковали Киев и Львов.

Во Львове подтвердили прилет - там после тревоги перекрыли Троллейбусную, Трускавецкую и Научную улицы, где во многих домах повылетали окна.

В Киеве заявили, что все летевшие на столицу ракеты были сбиты, попаданий и жертв нет.

07.42 Утром был очередной ракетный удар по Украине. В частности, ракеты разного типа враг направил и на Киев. Они заходили на город по разным направлениям.

Об этом сообщили в КГВА.

Воздушная тревога в Киеве длилась более двух часов. Силами и средствами ПВО все вражеские ракеты, летевшие на Киев, были уничтожены.

По оперативной информации – в столице без жертв и разрушений. Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме.

07.37 Взрывы прозвучали в Днепропетровской области, атакованы объекты инфраструктуры, заявил губернатор Сергей Лысак.

Накануне Воздушные силы сообщали о баллистических ракетах.