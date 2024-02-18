Украинские войска отбили вчерашнее наступление россиян на Запорожском направлении.

Об этом сообщает оперативное командование "Запад" в своем Telegram-канале.

Уничтожены 18 единиц техники (из них 3 танка), около 70 единиц личного состава, еще 80 получили ранения.

"После наступления россияне отошли на прежние позиции", - говорится в сообщении.

Всего наступало до 30 единиц техники, добавили в ОК и опубликовали видео ударов.

Российские паблики вчера вечером заявляли, что при наступлении захватили ряд опорных пунктов. Визуальных подтверждений этому нет.

Накануне спикер группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховий сообщил, что армия РФ готовит новое наступление на Запорожском направлении. Вероятно, в районе села Работино, в районе которого летом пришелся основной удар контрнаступления ВСУ.

Война в Украине идет уже 725-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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