Угрозы Запорожью на данный момент нет, ситуация стабильная.

Об этом заявил в эфире телемарафона спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий, который вчера говорил о подготовке армией РФ нового наступления на Запорожском направлении, вероятно, в районе Работино.

"Я подчеркиваю, что на Запорожском направлении обстановка остается стабильной. Там действительно группировка россиян сосредоточена значительная и соразмерна с Авдеевской. Но Авдеевка - это узкая полоса, городская застройка, буквально несколько километров, а Запорожское направление начинается от границы с Донецкой областью и аж до Днепропетровской, там этот контингент российский размазан по всей линии фронта и совсем нет такой угрозы", - заявил Лиховий.

Ранее командующий группировкой "Таврия" Александр Тарнавский назвал ситуацию в Авдеевке "сложной, но контролируемой".

О том, что происходит в Авдеевке, мы подробно рассказывали в отдельном материале.

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