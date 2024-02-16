Командующий группировкой "Таврия" Александр Тарнавский назвал ситуацию в Авдеевке "сложной, но контролируемой".

Об этом он написал по состоянию на 23.00 15 февраля.

По его словам, "упорные бои идут в черте города". И дал понять, что ВСУ могут быть выведены на новые позиции.

"Согласно принятому решению, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях. Кроме того, выделен дополнительный ресурс боеприпасов и других способов поражения. Подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления на основе всех возможных сценариев", - заявил Тарнавский.

Он добавил, что "самая высокая ценность и приоритет для нас — сохранение жизни украинского солдата".

Война в Украине идет уже 723-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 февраля 2024 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военное командование заявило, что ВСУ в Авдеевке начали отход на более выгодные позиции. В то же время подтвердилась информация о переброске подкреплений в город. 3-я штурмовая бригада заявила, что была срочно перекинута в Авдеевку.

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