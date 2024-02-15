Соотношение сил в районе Авдеевки один к семи, а сама ситуация в этом районе - "критическая".

Об этом заявил спикер 3-й ОШБр ВСУ Александр Бородин.

"Некоторые подразделения работают у нас на 360 градусов, то есть действительно ситуация тяжелая, и один из элементов – то, что враг может на некоторых участках поражать почти полностью на 360 градусов. Это не говорит, что мы полностью в окружении на этих участках, но это означает, что поражать нас могут", – сказал он.

По словам Бородина, российские войска, воюющие в Авдеевке, более профессиональные, чем в свое время были в Бахмуте, где воевала ЧВК "Вагнер".

Напомним, ранее военные сообщили, что на момент захода 3-й штурмовой бригады ВСУ в Авдеевку там не осталось ни одной целой подготовленной позиции.

Между тем газета The Washington Post написала, что украинские военные начали частичный вывод войск из Авдеевки и говорят, что сдача города – это лишь вопрос времени.

В свою очередь и в Белом доме заявили, что ситуация в Авдеевке критическая, город может перейти под контроль РФ из-за недостатка боеприпасов у ВСУ.