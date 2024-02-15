Российские военные паблики заявляют о захвате укрепрайона "Зенит" к югу от Авдеевки.

Это территория бывшей части зенитно-ракетных войск.

Публикуется видео, где российские военные передвигаются по объекту и устанавливают на нем флаг.

Украина этого не подтверждала. Но карты украинских военных пабликов показывали, что "Зенит" был практически окружён.

Напомним, ранее военное командование Украины заявило, что ВСУ в Авдеевке начали отход на более выгодные позиции.

В то же время сегодня подтвердилась обратная информация - не об отходе, а о переброске подкреплений в город. 3-я штурмовая бригада официально заявила, что была "срочно" переброшена в Авдеевку.

Также военные сообщили, что на момент захода 3-й штурмовой бригады ВСУ в Авдеевку там не осталось ни одной целой подготовленной позиции.

Война в Украине идет уже 722-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне перерезали в Авдеевке Индустриальный проспект - главную дорогу, которая соединяет город с коксохимзаводом и ведет на запад. Об этом сообщил украинский военный паблик Deep State. Индустриальный проспект - главная артерия, через которую снабжается авдеевский гарнизон ВСУ.

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