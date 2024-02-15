Начальник штаба бригады "Азов" майор Богдан Кротевич прокомментировал ситуацию в Авдеевке, куда недавно перебросили 3-ю штурмовую бригаду.

Его оценка оперативной обстановки вокруг населённого пункта была опубликовна в Телеграм.

Кротевич заявил, что на этом участке фронта необходимо "обрезать наступающие силы противника с фланга" и "не биться лоб в лоб с россиянами".

"Нельзя биться лоб в лоб с армией РФ. Да и вообще, с любой армией как пьяные алкаши обмениваться прямыми ударами - это глупо. Почему мы постоянно упираемся в одну и ту же ошибку?! Не технологический прогресс нас спасёт, вам хоть миллион "Хаймарсов" дай - важно, как вы будете их использовать!" - пишет Кротевич.

По его словам, успех на фронте могут принести маневры, а не "наступление в лобовую".

"Все знают поговорку "Война - х@ня, главное - МАНЁВР"! Манёвры, бл@ть, принесут победу. Не наступление на 5 линий обороны в лобовую, не забрасывание бригадами направления основного удара противника! Их больше, понимаете?! Манёвр - удар во фланг, бл@ть. Я писал об этом ещё в январе 23 года - выводы не сделаны. Может, я дурак, но буду биться головой об эту непробиваемую стену, пока не пробью! Пишу прямо - обрежьте наступающие силы противника с фланга! Все штурмовые и механизированные подразделения качественнее проведут наступательные действия на направлении, где противник НЕ ожидает, чем будут страдать под постоянными обстрелами, не имея возможности вообще ни хрена сделать, кроме просто задержать время", - написал Кротевич.

Ранее в группировке войск "Таврия" сообщили об отходе ВСУ в Авдеевке на более выгодные позиции.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне перерезали в Авдеевке Индустриальный проспект - главную дорогу, которая соединяет город с коксохимзаводом и ведет на запад. Об этом сообщил украинский военный паблик Deep State. Индустриальный проспект - главная артерия, через которую снабжается авдеевский гарнизон ВСУ.

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