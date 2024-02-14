Появился снимок Авдеевского коксохимического завода, находящегося под контролем ВСУ.

Его публикуют российские паблики, утверждая, что кадр сделан с беспилотника армии РФ.

Снимок Авдеевского коксохима на 14 февраля 2024 года. Источник - Телеграм

Напомним, новый главком ВСУ Александр Сырский сообщил о планах привлечь резервы для обороны Авдеевки.

Ранее стало известно, что на этом участке фронта россияне начали движение, атакуя дронами.

Военные обозреватели отмечают, что БПЛА является ключевым оружием российской армии в районе коксохима. Также ожидаются фланговые удары РФ по Авдеевке с севера и юга.

Война в Украине идёт уже 721-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются заявления украинских военных о сложной ситуации на Авдеевском направлении. И о том, что в город прислали подкрепление. Под Бахмутом россияне могли продвинуться севернее Ивановского.

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